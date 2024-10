Nieuws Curaçao Landsrecherche Curaçao doet onderzoek naar dood Colombiaanse vrouw onder politietoezicht Dick Drayer 15-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Curaçaose Landsrecherche is een onderzoek gestart naar het politieoptreden bij de uitzetting van de 46-jarige Colombiaanse vrouw Leana Carbonell Alvarado op 2 oktober. De vrouw overleed onder toezicht van de Immigratiedienst, een onderdeel van de KPC, het politiekorps van Curaçao. Haar overlijden zou gaan om een natuurlijke dood, maar er zijn veel vragen over de omstandigheden die mogelijk hebben geleid tot haar dood.

Minister van Justitie, Shalten Hato, heeft na een intern onderzoek en gesprekken met de korpschef van het Korps Politie Curaçao (KPC) de procureur-generaal van het Openbaar Ministerie benaderd over zorgen die naar voren zijn gekomen.

De procureur-generaal bevestigt tegenover de Èxtra dat er een extern onderzoek is gestart door de Landsrecherche, los van het lopende interne politieonderzoek. Dit onderzoek richt zich op de omstandigheden rondom het overlijden van de Colombiaanse vrouw en onderzoekt of er bij de afhandeling van het geval sprake is geweest van fouten of onregelmatigheden.

Statenvragen

Gwendell Mercelina, parlementslid van de Partido Nashonal di Pueblo (PNP), heeft in een officiële brief aan minister van Justitie Shalten Hato ernstige bezorgdheid geuit over de dood van de Colombiaanse vrouw. Hij verzocht de voorzitter van de Staten om de brief te behandelen tjdens het Vragenuur, maar dat weigerde Charetti America Franciska omdat het onderzoek daarnaar nog loopt.

- tekst gaat verder onder de advertentie -

0