Landsrecherche Sint-Maarten functioneert niet

PHILIPSBURG – De Landsrecherche van Sint Maarten kan zijn wettelijke taken niet uitvoeren. Dat zegt de Raad voor de Rechtshandhaving.

De basisvoorwaarden daarvoor ontbreken. Er is geen beleid, geen beheer en geen sturing. Ook is er geen geld. De dienst is niet onafhankelijk. Deze punten zijn niet nieuw, er wordt al jaren niets gedaan met de aanbevelingen van de Raad.