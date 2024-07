Economie Lange wachttijden bij notariskantoren op Curaçao groot probleem Redactie 02-07-2024 - 4 minuten leestijd

Caribisch Netwerk | Kim Hendriksen

Op Curaçao kampen notariskantoren al jaren met een nijpend probleem: lange wachttijden. De meeste kantoren hebben een aanvraagstop ingevoerd en de wachttijd voor sommige diensten kan oplopen tot een jaar, wat voor grote problemen zorgt.

Tekort aan kandidaat-notarissen

De kern van het probleem is het tekort aan kandidaat-notarissen op het eiland. “In 2007 waarschuwde ik al voor een tekort en adviseerde ik de universiteit om meer studenten op te leiden”, vertelt Alba Chatlein, notaris bij Notariskantoor Chatlein.

Ondanks deze vroege waarschuwingen is er weinig veranderd. “Op dit moment is er gemiddeld maar één kandidaat-notaris beschikbaar per notaris. Zij doen vooral het uitvoerende werk, dus zolang het aantal kandidaat-notarissen niet toeneemt, los je de lange wachttijden niet op”, legt Chatlein uit.

De aard van de werkzaamheden draagt ook bij aan de lange wachttijden, zoals het opvragen van uitgebreide documentatie in het kader van cliëntenonderzoek en (internationale) anti-witwas en terrorismebestrijding wet- en regelgeving.

“Elke handeling vereist nauwkeurige documentatie en goedkeuring, wat veel tijd in beslag neemt”, legt Katherine Filesia, kandidaat-notaris bij Notariskantoor Chatlein uit.

Stoffig imago

Het ‘stoffige imago’ van het notarisberoep maakt het niet aantrekkelijk voor jongeren. “Het beroep is zwaar en weinig flexibel, met lange werkdagen en hoge werkdruk. Dit schrikt studenten af”, zegt Chatlein.

Filesia voegt toe: “Veel mensen weten niet wat een notaris precies doet, waardoor studenten niet gemotiveerd zijn om voor deze carrière te kiezen.”

Oplossingen voor het tekort

Chatlein en Filesia benadrukken het belang van betere voorlichting en promotie om het notarisberoep aantrekkelijker te maken. Filesia: “Jonge mensen moeten weten dat het een uitdagend en veelzijdig beroep is.”

Ze suggereert zelfs het gebruik van platforms zoals TikTok en het aanbieden van (snuffel)stages om een jonger publiek te bereiken. “Het is belangrijk dat we de kloof dichten tussen wat mensen denken dat een notaris doet en wat we daadwerkelijk doen.”

Daarnaast moet het beroep flexibeler en aantrekkelijker worden gemaakt. “In Nederland is er meer flexibiliteit wat betreft waarneming en werktijden. Dit zouden we hier ook moeten invoeren”, stelt Filesia voor.

Dit zou notarissen in staat stellen een betere balans tussen werk en privéleven te vinden, wat het beroep aantrekkelijker maakt voor toekomstige generaties. Ook de overheid kan een rol spelen door beleid te ontwikkelen dat lokale studenten stimuleert om notarieel recht te studeren en op Curaçao te werken.

Vroeger werden studieschulden kwijtgescholden voor studenten die na hun opleiding terugkeerden en hier werkten. Dit zou opnieuw ingevoerd kunnen worden om het aantrekkelijker te maken voor studenten om terug te keren, stelt Chatlein voor.

Een blik op de toekomst

Zowel Chatlein als Filesia zijn gepassioneerd over hun beroep en hopen dat meer jongeren de waarde en veelzijdigheid van het notariaat zullen inzien. “Wat ik het leukst vind aan mijn werk is dat ik mensen kan helpen hun problemen op te lossen. Het geeft veel voldoening om te weten dat je een verschil kunt maken in iemands leven”, legt Chatlein uit.

Filesia voegt toe: “Ik ben recent naar Curaçao teruggekomen en heb gezien hoe belangrijk het is om de cultuur, de taal en de mensen te begrijpen. Dit helpt me om mijn werk beter te doen en het vertrouwen van mijn cliënten te winnen.”

Er is een dringende behoefte aan een gezamenlijke inspanning van de notariskantoren en de overheid om het notarisberoep nieuw leven in te blazen. Zonder deze inspanningen zullen de wachttijden blijven toenemen en zal de druk op de huidige notarissen onhoudbaar worden.

“Het is tijd om het notarisberoep weer aantrekkelijk te maken en ervoor te zorgen dat toekomstige generaties deze cruciale rol blijven vervullen”, concludeert Filesia.