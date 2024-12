Nieuws Curaçao Laser-toestel in de problemen, noodlanding op Hato Dick Drayer 15-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Laser vlucht 736 van Curaçao naar Caracas heeft even na 14.00 een noodlanding gemaakt op Hato. Naar het zich laat aanzien met motorproblemen.

Het toestel was om 13.41 uur vertrokken, maar kreeg kort na het opstijgen problemen. Een spotter zag rook uit een van de motoren komen kort na vertrek. Het toestel, een oude MD-82 gaf een squawk-7700 melding.

Een squawk 7700 is een code die wordt gebruikt in de luchtvaartcommunicatie om aan te geven dat een vliegtuig zich in een noodsituatie bevindt. Deze code wordt ingevoerd op de transponder van het vliegtuig en wordt door luchtverkeersleiders direct herkend als een algemene noodmelding.

22 minuten na vertrek landde het toestel op Hato – met de wind mee – om 14.01 uur. Gebruikelijk is om tegen de wind in te landen, maar daar was vanaf Bonaire, waar het toestel omdraaide, waarschijnlijk geen tijd meer voor. De brandweer stond paraat, maar hoefde niet op te treden.

De luchtvaartautoriteiten bevestigen het incident. het toestel maakte inderdaad een noodlanding, maar precieze details ontbreken nog. Er deden zich volgens de luchthaven geen persoonlijke ongelukken voor.

De Laser Airlines-vertegenwoordiger op Hato is vooralsnog niet bereikbaar.

1.018