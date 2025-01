Politie en Justitie Latijns-Amerikaanse vrouw dood aangetroffen in mondi Curaçao Dick Drayer 13-01-2025 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

Een vrouw van Latijns-Amerikaanse afkomst is dood aangetroffen in een bosgebied bij Sabana Hundu op Curaçao. De politie probeert haar identiteit vast te stellen, maar haar lichaam verkeert al in verregaande staat van ontbinding. Onderzoek moet uitwijzen wie zij was en hoe ze daar terechtkwam.

Volgens een betrouwbare bron vloog de vrouw vanuit de Dominicaanse Republiek naar Curaçao. Tijdens de vlucht werd ze onwel, wat waarschijnlijk de reden was dat ze direct na aankomst op het eiland van het vliegtuig werd gehaald. Zij zou in een rolstoel zijn afgevoerd vanwege haar slechte gezondheidstoestand.

Het is nog onduidelijk hoe de vrouw vervolgens in Sabana Hundu belandde. De politie onderzoekt dit scenario en richt zich onder meer op hoe haar lichaam uiteindelijk in een container in het bosgebied terechtkwam.

De omstandigheden rondom haar overlijden roepen veel vragen op. Uit eerder onderzoek blijkt dat ze tijdens haar overlijden minstens vijftig capsules in haar maag had. Een van deze capsules is vermoedelijk geknapt, wat haar dood veroorzaakte.