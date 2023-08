Latino-vrouwen springen uit auto en vluchten na ongeluk met minibusje

WILLEMSTAD – Na een ernstig ongeval tussen een minibusje en een personenauto zijn enkele vrouwen van Latijns-Amerikaanse afkomst direct uit de personenauto gesprongen en weggerend. Ook de chauffeur ging ervan door.

Het ongeluk vond plaats kort na middernacht in de nacht van maandag tot dinsdag bij Palu Blanku. Vier inzittenden van het minibusje raakten gewond.

Volgens getuigen sloeg de personenauto, die op de Schottegatweg-west reed, plotseling af zonder de naderende bus op te merken. Bij de botsing die volgde, ontstond aanzienlijke schade aan zowel het minibusje als de auto.

Getuigen zagen enkele vrouwen van Latijns-Amerikaanse afkomst die in de personenauto zaten, onmiddellijk uit de auto springen en wegrennen. De auto is in beslag genomen.

Ambulances arriveerden ter plaatse en vervoerden vier gewonden uit de bus naar de spoedeisende hulp van CMC.

De verkeerssituatie rondom Palu Blanku en de Marchena-straat waar het ongeval plaatsvond, heeft al langer voor klachten gezorgd. Automobilisten klagen over verkeersdrukte en gevaarlijke manoeuvres, vooral tijdens de avonduren en in het weekend.