Laura Quast krijgt eindelijk de Cola-Debrot-prijs

WILLEMSTAD – Dramaturg Laura Quast heeft vandaag dan eindelijk de Cola Debrotprijs 2020 gekregen uit handen van premier Eugene Rhuggenaath.

De Curaçaose cultuurprijs, in de categorie Theater, was haar vorig jaar al toegekend. Maar vanwege de coronacrisis had ze de prijs nog niet fysiek gekregen.

Laura is dramadocent, actrice en vakdidacticus. De jury schreef vorig jaar dat Laura op basis van haar kennis, haar ervaring en haar onvermoeibare inzet gezien wordt als de goeroe voor theatervorming.