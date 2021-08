Leden Raad van Commissarissen APC Bank hebben recentelijk hun functie neergelegd

41 Gedeeld

WILLEMSTAD – De leden van de Raad van Commissarissen van de APC Bank hebben recent hun functie neergelegd en ter beschikking gesteld aan de aandeelhouder.

De RvC overlegt op dit moment samen met de aandeelhouder en toezichthouder, en de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten over de situatie die ontstaan is. Er wordt gewerkt aan een verantwoorde overdracht van taken en bevoegdheden. “Op dit moment worden er geen verdere mededelingen gedaan over het proces dat gaande is”, aldus APC Bank.

