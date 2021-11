Leerlingen en docenten van het Kolegio Erasmo zijn de overlast van regen zat

6 Gedeeld

Foto’s – Èxtra

WILLEMSTAD – Leerlingen en docenten van het Kolegio Erasmo zijn de overlast van regen voor hun school zat. Bij elke stevige regenbui ontstaat er een zwembad, dat meldt de Èxtra.

De ingang van de school staat op het laagstgelegen punt van de Marowijnestraat in de wijk Nieuw Nederland. Goede afvoer ontbreekt. Ouders die hun kinderen ophalen moeten laarsen aan of auto’s rijden over de verhoogde stoep om kinderen droog in te kunnen laten stappen. Alle betrokkenen vragen de overheid nu om een oplossing.

