Leerlingen van de Basis Opleiding Kustwacht bieden helpende hand

35 Gedeeld

Willemstad – De leerlingen van de Basis Opleiding Kustwacht kunnen op dit moment niet naar school, maar bieden een helpende hand in de Coronacrisis.



Op Curaçao ondersteunen ze het Sea Turtle Rescue Team en reddingorganisatie Citro met het vinden van zeeschildpadden in nood. Op Aruba hebben de leerlingen meegeholpen met voedselpakketten maken.



De leerlingen op Sint Maarten ondersteunen bij het leveren van voedselpakketten aan mensen in nood.