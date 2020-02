27 Gedeeld

Willemstad – In korte tijd is er weer een overval gepleegd door de legerpet overvaller. Na Luna Park was dit keer de McDonalds op Salina het slachtoffer.

Zaterdagavond stormde hij het restaurant binnen, bedreigde het personeel en eiste geld. Ook dit keer reed hij weg in zijn grijze Vitz. Twee ambulances moesten er aan te pas komen om geshockeerde bezoekers te controleren. De politie doet een dringend beroep op iedereen die meer weet over deze legerpet overvaller zich te melden.