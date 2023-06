Leiden onderzoekt verbanden tussen de stad en het koloniale en slavernijverleden

LEIDEN – De stad Leiden, in samenwerking met de Universiteit Leiden, start een verkennend onderzoek naar de koloniale en slavernijgeschiedenis van de stad. Dit initiatief heeft als doel om te begrijpen welke relaties er bestonden tussen Leiden en alle Nederlandse koloniale gebieden, volgens wethouder Abdelhaq Jermoumi van Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs.

Voor dit wetenschappelijke onderzoek worden twee onderzoekers door de universiteit geworven. Door diepgaander inzicht te krijgen in wat er werkelijk is gebeurd, kan er meer begrip ontstaan voor de pijn en de blijvende impact van het slavernijsysteem op de nazaten van de tot slaaf gemaakte Nederlanders, stelt de wethouder.

Textiel

Er zijn diverse aanwijzingen die de nauwe verwevenheid van de Leidse geschiedenis met de koloniale en slavernijgeschiedenis illustreren. Bijvoorbeeld, eerdere studies hebben de relatie aangetoond tussen de neergang van de textielhandel in Leiden en het slavernijverleden.

Als een specifiek voorbeeld noemt de gemeente de Leidse textielhandelaar Daniel van Eijs. Toen zijn textielhandel achteruitging, besloot hij te investeren in plantages in Berbice, een voormalige Nederlandse kolonie aan de noordkust van Zuid-Amerika. Van Eijs beperkte zich niet alleen tot investeren, maar bemoeide zich ook met de behandeling van tot slaaf gemaakte personen op de plantages. Deze informatie roept extra vragen op, evenals de aanwezigheid van een plantage in Suriname genaamd Leijden, en een militair steunpunt met dezelfde naam.

De verwachting is dat de onderzoekers dit najaar zullen starten. De resultaten worden dan volgend jaar verwacht.