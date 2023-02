Leider van protest in Paramaribo weer vrijgelaten

PARAMARIBO – De leider van het protest in Paramaribo, Stephano ‘Pakittow’ Biervliet, is gisteravond vrijgelaten. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Waterkant.net. Of hij nog wel verdachte is in de zaak die tegen hem diende is onduidelijk.

De Surinaamse activist werd ruim een week geleden aangehouden na de geweldsuitbarsting in de Surinaamse hoofdstad waarbij onder meer het parlement werd bestormd.

Zelf zei Biervliet toen in een verklaring dat hij niet verantwoordelijk is voor de onlusten. Die werden volgens hem door andere groepen georganiseerd waarmee hij geen contact had.

De Surinaamse politie pakte tijdens de rellen meer dan honderd mensen op. Ze worden verdacht van plunderingen, diefstal en andere strafbare feiten. Er vielen tijdens de ongeregeldheden zeker twintig gewonden. Tankstations en winkels in de hoofdstad werden geplunderd.

De protesten ontstonden uit onvrede met de regering van president Chan Santokhi en de slechte staat van de Surinaamse economie.