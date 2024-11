Onderwijs Let op je kinderen, verdachte personen bij scholen en winkelcentra op Curaçao Dick Drayer 01-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Meander School op Curaçao heeft ouders gewaarschuwd voor een klein wit voertuig met drie inzittenden dat de afgelopen dagen op verschillende locaties rond scholen en opvangcentra is gesignaleerd. Er zijn meldingen binnengekomen dat de inzittenden van het voertuig, bestaande uit twee mannen en een vrouw, op verdachte wijze kinderen benaderen. Hoewel de politie nog geen officiële aangifte heeft ontvangen, blijft ook het korps alert en vraagt het ouders om extra waakzaam te zijn.

De waarschuwing komt na verschillende berichten op sociale media waarin ouders beschrijven hoe het voertuig, vaak bestuurd door iemand die Engels spreekt, probeert de aandacht van kinderen te trekken. Een van de ouders deelde dat haar kind, een meisje van acht jaar, in het gebied Mahuma werd benaderd door een vrouw die zich intimiderend gedroeg. Volgens de moeder keek de vrouw boos naar het kind en gebaarde ze dat het meisje dichterbij moest komen.

Een andere ouder beschreef een incident in winkelcentrum Sambil, waar een vrouw met lang, zwart haar, zonnebril en aan de telefoon, haar zoontje vastgreep en beweerde dat hij haar kind was. De moeder van het kind kon snel ingrijpen en haar zoon losmaken. De vrouw, die Spaans sprak, beweerde dat ze zich vergist had, maar de ouder bleef achter met een gevoel van wantrouwen en waarschuwde andere ouders om alert te blijven.

De politie heeft de meldingen op sociale media bevestigd en gevraagd dat ouders verdachte situaties direct melden via de alarmnummers 911 voor noodgevallen en 917 voor andere meldingen. Hoewel er momenteel geen concrete reden tot paniek is, benadrukt het korps dat oplettendheid geboden is.

Ouders worden geadviseerd hun kinderen bij de poort op te halen en extra alert te zijn bij het zien van verdachte voertuigen of personen. De Meander School heeft ook aan ouders gevraagd om mogelijke incidenten te melden, zodat de situatie goed gemonitord kan worden.

0

- tekst gaat verder onder de advertentie -