‘Lets Help Curaçao’ voorziet in behoefte van mensen in nood

WILLEMSTAD – Het initiatief van Pamedy Martis en Shalimar Coco op hun Facebook-pagina “Lets Help Curaçao” heeft in totaal tien voertuigen vol met kleding en accessoires opgeleverd voor mensen in nood.

Het initiatief kreeg op Koningsdag zijn bekroning toen deze mensen werden uitgenodigd om de stand van Let’s Help Curaçao in Madurostraat te bezoeken en zeer bruikbare kleding, schoenen of andere accessoires voor hun gebruik mee te nemen.

Martis en Coco begonnen hun Facebook-pagina met de bedoeling om op eigen kracht bij te dragen aan het welzijn van de gemeenschap. Niet in staat om te reizen tijdens de Covid-19-pandemie, gebruikten ze hun tijd en energie om de pagina op te bouwen en hun bereik te vergroten. De kledinginzameling en -verdeling onder degenen die het meest in nood zijn, was een activiteit die hun verwachtingen echt overtrof.

De hoeveelheid goederen die werd verzameld, was ver boven wat ze hadden verwacht. De steun van familie, vrienden, collega’s en andere willekeurige personen was overweldigend.