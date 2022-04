Let’s Talk About Freedom is een zesdelige podcast serie gemaakt op Curaçao. In deze podcasts interviewt Nelly Rosa, journalist and LGBTQ activist zes mensen die bekend zijn op het eiland en praten over hun perspectief op vrijheid.

Te gast in de eerste podcast is journalist en mediapersoonlijkheid Jo-Anne da Costa Gomez, die ervaart dat persvrijheid op de Caribische eilanden van het Koninkrijk vaak onder druk staat. ‘Vrijheid betekent voor mij het kunnen kiezen, zonder beperkt te zijn’.

Nelly Rosa in gesprek met Jo-anne Da Costa Gomez

Freedom meals

De serie is geproduceerd door Freedom Meals, een project van Anja van Bergen in het kader van Bevrijdingsdag.

Op 5 mei wordt ‘Bevijdingsdag’ op veel plaatsen in het Koninkrijk gevierd met een vrijheidsmaaltijd. Klein, groot, met lokale delicatessen of culinaire geneugten. Maaltijden zijn er in alle soorten en maten. De Freedom -maaltijd biedt een speciale bijeenkomst aan de eettafel en is de plek voor een goed gesprek over vrede en vrijheid in onze natie en over de hele wereld.

nterview guests to get their own unique perspective on freedom. Guests Jo-Anne da Costa Gomes, Kris Kierindongo, Sharon Lieuw-Sjong, Tirzo Martha, Nicolas Vasquez and Tania Kross. In different languages: Dutch, English and Papiamentu.