Leven in een jaar tijd bijna negen procent duurder

WILLEMSTAD – Met de Antilliaanse gulden kan steeds minder gekocht worden. Gemiddeld stegen de prijzen over de afgelopen twaalf maanden met 6,7 procent. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de kosten van levensonderhoud bijna negen procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die gisteren werden gepresenteerd.

De producten die het meest bijdroegen aan de inflatie zijn voeding, dat ruim vijftien procent duurder werd. Ook woninginrichting en huisraad werd fors duurder, bijna dertien procent en vervoer en communicatie werd ruim tien procent duurder.

In oktober zijn de meeste uitgaven duurder geworden met uitzondering van wonen en benzine, diesel en kerosine, die werden goedkoper. De prijs van brandstof legt veel gewicht in de schaal om het prijspeil te bepalen, waardoor de prijzen in oktober met 0,1 procent daalden ten opzichte van september.