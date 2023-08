Lezing over Agora onderwijs in de Triangle

WILLEMSTAD – Mensen die meer willen weten over Agora onderwijs, kunnen morgen terecht bij de Triangle in Otrobanda. Daar organiseert CoWorld, de coworking space van The Triangle, een sessie tijdens hun maandelijkse ‘Knowledge over Lunch’ bijeenkomst.

Tijdens deze sessie krijgen deelnemers de kans om dieper inzicht te krijgen in het concept van Agora Onderwijs en de nadruk op kindgericht leren.

De lezing wordt verzorgd door dr. Steven Coutinho, medeoprichter van Agora in zowel Suriname als Curaçao. Hij legt uit: “Met Agora bieden we een antwoord op de maatschappelijke uitdagingen waarmee we te maken hebben in het huidige onderwijssysteem, uitdagingen die ons grote zorgen baren.”

De bedenkers van Agora streven volgens Coutinho naar een leeromgeving die kinderen motiveert en recht doet aan hun individuele verschillen. “Elk kind leert op zijn of haar eigen manier.”

Grieks

De term “Agora” komt uit het Grieks en verwijst naar een ‘plein’. In het oude Athene vond men de Agora, waar filosofen als Aristoteles, Plato en Socrates kennis deelden met iedereen die wilde leren.

Agora-onderwijs vertaalt dit naar een leercommunity waar zelfkennis wordt vergroot en waar eigen kracht, passie en onontdekte mogelijkheden worden verkend.

Dit gebeurt aan de hand van uitdagingen (leer-/studievragen) met een door de leerling gekozen reisdoel. De reis van leren die een kind onderneemt, wordt begeleid door een coach.

Deze ‘Agoriaanse Meester’ ondersteunt het kind om zijn of haar zelfgekozen doel te bereiken. Agora waarborgt dat elk kind zich optimaal ontwikkelt en individueel wordt begeleid met vertrouwen, vrijheid en vreugde, en met respect voor de autonomie van de lerende.

“Als elk kind met een glimlach naar school gaat en met een glimlach terugkomt, volgt leren vanzelf”, verklaart Coutinho.

Agora-scholen bestaan sinds 2014 in Nederland, België, Portugal en Israël en hebben zich al in meerdere onderzoeken bewezen. De methode is eenvoudig maar revolutionair: het ondersteunen van jouw leerproces vanuit je eigen interesses op een manier die bij jou past.

Abel Tasmancollege

In samenwerking met Vereniging Agora Nederland biedt Abel Tasman College sinds maart 2022 ook Agora-onderwijs aan op Curaçao. Leerlingen voltooien hun school met een regulier diploma van het voortgezet onderwijs, dat minimaal overeenkomt met het advies van de basisschool.

De sessie begint morgen om 12:30 uur en duurt een uurtje, met voldoende ruimte voor vragen en interactie.