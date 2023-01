Lichaam geborgen onder de steile rotspartijen van Vista Royal aan de Caracasbaai

WILLEMSTAD – Gisterenochtend is een vrouw levenloos aangetroffen onder aan de steile rotsen van Vista Royal bij de Caracasbaai.

Reddingsorganisatie CITRO kreeg een verzoek via het Rescue Coordination Center van de Kustwacht om te assisteren bij de berging van het stoffelijk overschot. De locatie daar is enkel via het water te bereiken.

Er zijn door de politie geen mededelingen gedaan over de aard en oorzaak van de val. De kust is daar zo’n 15 meter meter onder de rotsen.

Haar identiteit is evenmin vrijgegeven.