Sint Maarten Lichaam gevonden bij Great Bay, Sint Maarten Maarten Schakel 14-11-2024

PHILIPSBURG – In de vroege ochtend van woensdag 13 november is een lichaam aangetroffen in Great Bay, Sint Maarten. Dat zorgde voor opschudding onder omstanders in de omgeving van Down Street.

Rond 7:00 uur ontving de meldkamer van de politie een melding van mensen die een lichaam in het water zagen drijven. Direct na de melding begaven agenten zich naar de locatie, maar het slachtoffer werd aanvankelijk niet gevonden. De hulp van de Kustwacht werd vervolgens ingeroepen om de zoektocht voort te zetten.

Na een intensieve zoekactie, waarbij ook een drone werd ingezet, werd het lichaam van een volwassen man uiteindelijk gelokaliseerd en uit het water gehaald. De man vertoonde geen tekenen van leven.

Forensische onderzoekers en detectives werden vervolgens ter plaatse geroepen om de zaak nader te onderzoeken en sporen te verzamelen. De exacte doodsoorzaak is nog onbekend. Ook details over de doodsoorzaak en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet vrijgegeven. Hoewel er op het eerste gezicht geen aanwijzingen voor een misdrijf zijn, blijft de politie de omstandigheden rondom het overlijden onderzoeken.

