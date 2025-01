Politie en Justitie Lichaam van vrouw gevonden vol met bolletjes Maarten Schakel 08-01-2025 - 1 minuten leestijd

Foto Korps Politie Curaçao

Dode Vrouw Aangetroffen in Sabana Hundu

Willemstad – In Sabana Hundu is gistermiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden. Dat meldt de politie. Het lichaam zat vol met bolletjes, vermoedelijk gevuld met drugs.

De politie meldt dat het lichaam om 17:17 uur werd ontdekt, gewikkeld in een doek en in vergevorderde staat van ontbinding. De politiearts stelde de dood vast, waarna het lichaam en de bolletjes op bevel van de officier van justitie in beslag werden genomen voor verder onderzoek.

De identiteit van de vrouw is nog onbekend. Het is ook nog onduidelijk of het om een lokaal persoon of een buitenlander gaat. Volgens de krant Extra is er nog veel onduidelijk over de achtergrond van het slachtoffer.

Het onderzoek is volgens de politie in volle gang en verdere details zullen naar verwachting later worden vrijgegeven.