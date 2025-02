Algemeen Licht getest op sportveld Koraal Specht Redactie 19-02-2025 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Het sportveld van Koraal Specht heeft voor het eerst verlichting. In de avonduren werd de nieuwe lichtinstallatie getest en bleek dat alle lichtmasten goed functioneren. De test werd uitgevoerd met een generator, omdat het veld nog niet is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Nu de verlichting succesvol is getest, kan de aanvraag bij nutsbedrijf Aqualectra worden ingediend om de definitieve aansluiting te realiseren, zo meldt de Èxtra.

De volgende stap in de renovatie van het sportveld is het aanleggen van gras. Dit proces werd tijdelijk uitgesteld, omdat de installatie van de zware verlichtingsmasten anders schade zou hebben veroorzaakt aan de ondergrond. Het gras voor het veld werd al in december 2024 besteld en ligt klaar voor plaatsing.

In de week van 23 maart begint de grasaanleg, eerst in Stadion Antoine Maduro van SUBT en daarna op het veld van Koraal Specht. De specialist die verantwoordelijk is voor de levering en plaatsing van het gras is in die periode beschikbaar en benut de gelegenheid om beide locaties te voltooien. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werkzaamheden aan beide velden uiterlijk op Koningsdag, 27 april afgerond.

