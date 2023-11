Lichte stijging kamerbezetting en hotelinkomsten op Curaçao

WILLEMSTAD – De toeristische sector op Curaçao heeft in oktober 2023 een positieve trend laten zien met een lichte stijging in het aantal toeristen dat een hotelkamer boekte. Volgens CHATA, de Curaçaose Hotel en Toerisme Associatie, bereikten de hotels op het eiland een gemiddelde kamerbezetting van bijna 73 procent, een toename van bijna drie procentpunten ten opzichte van de 70 procent in oktober vorig jaar.

De hotelprestatiegegevens en -analyses zijn gebaseerd op een steekproef van vjftien hotels met in totaal ruim 2500 kamers, een kleine 55 procent van alle hotelkamers op Curaçao.

Deze stijging in kamerbezetting werd ook weerspiegeld in de financiële resultaten van de hotels. In oktober 2023 werd een gemiddelde dagtarief van iets meer dan 210 dollar gerapporteerd, wat ruim negen procent hoger is dan het jaar ervoor. De opbrengst per beschikbare kamer bedroeg ruim 150 dollar, een stijging van bijna veertien procent vergeleken met oktober 2022.

Curaçao scoort goed in vergelijking met de Caribische regio. De gemiddelde kamerbezetting voor alle hotels in het Caribisch gebied in oktober was iets meer dan 55 procent, met een totale opbrengst van iets meer dan 240 dollar en een opbrengst van ruim 130 dollar per kamer.

Bezoekers

Het Curaçao Toeristenbureau CTB meldt dat het eiland in oktober ruim 47 duizend bezoekers ontving die twee of meer dagen bleven. Dat is bijna zeven procent meer dan de 45 duizend bezoekers in oktober 2022. Deze bezoekers genereerden in oktober krap vierhonderdduizend overnachtingen, een lichte daling van bijna twee procent van oktober vorig jaar. De gemiddelde verblijfsduur van deze bezoekers daalde van bijna negen nachten in oktober 2022 naar iets meer dan acht nachten dit jaar.

Jim Hepple, interim-directeur van CHATA, geeft aan blij te zijn met de sterke prestaties van de hotels op Curaçao in de aanloop naar het winterseizoen. Maar hij erkent dat sommige lokale hotels, die sterk afhankelijk zijn van gasten uit Nederland, nog steeds uitdagingen ondervinden door de verminderde luchtbrug dit jaar.

Desondanks zijn de vooruitboekingen voor de komende vluchten vanuit Amsterdam boven verwachting, wat naar verwachting bijdraagt aan een verhoging van de inkomsten uit Nederland in het komende winterseizoen.

Jaar tot nu toe

In de eerste tien maanden van dit jaar bereikten de hotels op Curaçao een gemiddelde kamerbezetting van 72 procent, tegenover iets meer dan zeventig procent in dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde kamerprijs groeide met bijna acht procent van 207 dollar in 2022 naar gemiddeld 223 dollar in de eerste tien maanden van 2023, terwijl de opbrengst met ruim tien procent steeg van 145 dollar in 2022 naar 160 dollar nu.

In het Caribisch gebied als geheel steeg de gemiddelde kamerbezetting van zestig procent in de eerste tien maanden van 2022 naar 65 procent in dezelfde periode dit jaar.