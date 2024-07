Gezondheidszorg Lichte toename in Covid-gevallen geen reden tot paniek Redakshon 17-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De lichte toename in het aantal Covid-19 besmettingen is volgens de gezondheidsautoriteiten op Curaçao geen reden tot paniek. Epidemioloog Iralice Jansen bevestigt dit aan ochtendkrant Èxtra na berichten afgelopen week over een stijging in het aantal infecties.

Verschillende landen hebben een toename in Covid-19 gevallen gemeld, waaronder enkele Caribische landen. Anguilla gaf vorige week een publieke waarschuwing af en wees erop dat in de Verenigde Staten het aantal Covid-gevallen stijgt. Gezien het feit dat veel Amerikanen het eiland bezoeken voor jaarlijkse festiviteiten in augustus (“August Monday”), werd burgers aangeraden zichzelf zo goed mogelijk te beschermen.

Jansen geeft aan dat sommige Caribische landen ondertussen hebben gemeld dat hun infectieaantallen weer dalen. De lichte toename op Curaçao is volgens de epidemioloog niet verrassend, aangezien Covid nooit is verdwenen en, net als het griepvirus, altijd aanwezig zal blijven.

Het feit dat het vakantieseizoen is aangebroken en veel mensen reizen en in grote groepen samenkomen, zoals in vliegtuigen en op feesten, verhoogt het risico op infectie, aldus Jansen. Het basisadvies blijft om nauw contact met anderen te vermijden en afstand te houden.

Indien afstand houden niet mogelijk is, wordt aangeraden een mondkapje te dragen. Jansen merkt op dat er daarom momenteel meer mensen met mondkapjes rondlopen.

