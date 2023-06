Lied van Friese band De Kast in Papiaments vertaald voor voorstelling Un Dia Nobo

WILLEMSTAD – Het bekende lied ‘In Nije Dei’ van de Friese band De Kast is in het Papiaments vertaald. Het lied wordt gebruikt tijdens een voorstelling vanwege Keti Koti, zo meldt RTL Boulevard.

Het papiamentstalige lied zal vanaf 16 juni te horen zijn tijdens de nieuwe locatievoorstelling Un Dia Nobo, die in Leeuwarden te zien is. De voorstelling is ontwikkeld om de afschaffing van het slavernijverleden te herdenken. In de voorstelling komt naar voren hoe Leeuwarden een rol speelde in het slavernijverleden en hoe dit nu nog zichtbaar is in de Friese samenleving.

De voorstelling speelt zich af op het Kasteel van Marijke Meu in Leeuwarden waar de eerste tot slaafgemaakte uit Curaçao ook daadwerkelijk gewerkt heeft. Daarnaast komen Plantage Kenepa op Curaçao en de opstand van Tula aan bod.

Het Friese lied ‘In Nije Dei’ is de grootste hit van De Kast. Het nummer kwam al in 1997 uit, maar is nog steeds regelmatig op de Nederlandse radio te horen. Un dia nobo betekent in het Fries in nije dei en in het Nederlands een nieuwe dag.