Liemarvin Bonevacia schrijft geschiedenis, recordtijd 400 meter

635 Gedeeld

Liemarvin Bonevacia heeft zich op de Olympische Spelen in Tokio geplaatst voor de finale 400 meter. De Curaçaose atleet snelde in zijn halve finale naar een derde plek in een nieuw nationaal record van 44,62.

Daarmee dook hij een tiende onder zijn eigen toptijd. Genoeg om zich de scharen bij de snelste verliezers en zo een ticket voor de finale te bemachtigen.

Bonevacia schrijft geschiedenis. Hij is de eerste atleet in Nederlandse dienst ooit die zich plaatst voor de olympische eindstrijd op de 400 meter.

De finale van de 400 meter mannen staat donderdag om 08.00 Curaçaose tijd geprogrammeerd.