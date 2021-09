Lijk in put aangetroffen

1 Delen

Screenshots video Èxtra

WILLEMSTAD – In een put in de omgeving van Kaminda George Willems is gistermiddag een lichaam aangetroffen, schrijft het Antilliaans Dagblad. De politie kreeg om 16.18 uur een melding dat er uit de put een sterke geur en veel muggen kwamen.

Bij aankomst op locatie vond de politie het lichaam van een man in verregaande staat van ontbinding. De politie heeft samen met de brandweer het lichaam uit de put gehaald en doet onderzoek naar de zaak.

Lees ook: