Limpi Recycling naar grotere locatie, in Sambil Maarten Schakel 13-12-2024

WILLEMSTAD – Een belangrijke stap voor Limpi Recycling. Het bedrijf is verhuisd naar een veel grotere locatie, in Sambil. Debrah Nijdam en Mitchell Lammering zijn met hun team al sinds augustus bezig in het winkelcentrum, maar geven vanaf nu een inkijkje in hun nieuwe fabriek.

Acht jaar geleden begonnen de twee jonge ingenieurs in de schuur bij Nijdam’s ouders in de achtertuin. De afgelopen jaren was hun fabriek gevestigd nabij Zuikertuintje. In hun nieuwe onderkomen, nabij Carrefour in Sambil, is hun fabrieksruimte pakweg verdriedubbeld.

De nieuwe locatie biedt voor Limpi Recycling kansen om uit te breiden en geeft meer ruimte voor een efficiënt productieproces. Daarnaast opent Limpi op korte termijn een educatieruimte, die bijvoorbeeld aan scholen een inkijkje biedt in het recyclingproces.

Limpi gebruikt gerecycled plastic om allerlei producten te fabriceren, zoals sleutelhangers en onderzetters, maar ook grotere objecten zoals banken en tafelbladen.

