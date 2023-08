Little League van Curaçao ontvangt drie miljoen gulden voor afwerking stadion

WILLEMSTAD – Het Little League-team van Curaçao heeft een cheque van drie miljoen gulden gekregen om het Little League-stadion af te bouwen. Het team werd gisteren met open armen verwelkomd op de luchthaven Hato na hun succesvolle optreden in Williamsport.

Dit weekend veroverden de jonge spelers daar de titel van Internationaal Kampioen in de categorie Little League 2023.

De jonge honkballers werden onder grote belangstelling begroet bij hun terugkeer op Curaçao. Na een tocht door de straten van Willemstad werden ze geëerd tijdens een bijzondere ceremonie op het Brionplein. Hier werden niet alleen woorden van lof uitgesproken voor hun opmerkelijke prestaties, maar ook het nieuws onthuld over de genereuze donatie van 3 miljoen gulden.

Deze substantiële gift is bestemd voor de voltooiing van het Little League-stadion. Het stadion moet dienen als een fundament voor toekomstige successen en biedt jonge honkbaltalenten de optimale omgeving om te trainen en zich te ontwikkelen. De donatie belooft een aanzienlijke impact te hebben op de groei van honkbal op Curaçao en draagt bij aan de vorming van opkomende sporters die streven naar een glansrijke carrière.