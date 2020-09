Lokale bedrijfsleven Curaçao wil hulp desnoods zonder overheidsbemoeienis

Willemstad – Het lokale bedrijfsleven van Curaçao stelt voor om Nederlandse coronasteun zonder tussenkomst van de overheid aan te nemen. Dat meldt het Antilliaans Dagblad.

Een brief met deze boodschap zou verstuurd zijn aan premier Rhuggenaath. De nood is hoog en er is geen alternatief voor de politieke weigering om Nederlandse hulp aan te nemen, aldus de brief.

