Lokale groente- en fruitproducenten kunnen opnieuw importvrijstelling krijgen

WILLEMSTAD – Het ministerie van Economische Ontwikkeling roept alle producenten van fruit en groenten opnieuw op om zich te registreren. De eerste deadline was 9 augustus, maar de respons was matig, zodat er een nieuwe oproep is gedaan. Die heeft een deadline van 1 september.

Het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft een database ontwikkeld om de lokale producenten van fruit en groenten beter te ondersteunen. De database moet een verbinding tot stand brengen tussen producenten en supermarkten/distributeurs. Met die database wordt het verkrijgen van een importvrijstelling verbeterd.

Na registratie maakt het ministerie een afspraak met de producent om alle gegevens in de database persoonlijk in te vullen. De gegevens in deze database worden uitsluitend door het ministerie gebruikt ter bescherming van de lokale producenten middels een importvrijstelling.

Een importvrijstelling, in dit geval, is een toestemming van de overheid waarmee lokale producenten bepaalde fruit- en groentesoorten kunnen importeren zonder importbelasting te betalen. Deze maatregel wordt doorgaans toegepast om de lokale productie te stimuleren en te beschermen.