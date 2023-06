Lokale ondernemers Pietermaai geloven in de kracht van historische wijk

WILLEMSTAD – Pietermaai, de historische wijk van Curaçao, is flink in opkomst. Oude gebouwen krijgen een nieuw leven als boetiekhotels, restaurants, bars en winkels. En nu springen ook lokale ondernemers in op deze ontwikkeling. Young professionals David Mitchell en Axel de Vries zien volop kansen en investeren in het grootschalige project ‘Pietermaai Oasis’.

De afgelopen jaren transformeerde Pietermaai van een vervallen wijk naar een hippe hotspot. Een ontwikkeling die investeerders, zowel van het eiland als daarbuiten, niet is ontgaan. Met hun investering in ‘Pietermaai Oasis’ treden Mitchell en De Vries in de voetsporen van de voormalige eigenaren die 24 jaar geleden begonnen met de restauratie van de wijk.

In tegenstelling tot de gedachte dat enkel Nederlandse investeerders interesse toonden in de wijk, laten Mitchell en De Vries zien dat ook lokaal talent gelooft in de potentie van Pietermaai. “We zijn trots dat we als tweede generatie investeerders betrokken zijn bij de ontwikkeling van Pietermaai”, zegt Mitchell.

‘Pietermaai Oasis’ bestaat uit vier panden, waaronder drie monumenten, met in totaal zeventien appartementen en studio’s. Daarnaast komt er ruimte voor restaurants en cafés. Met dit nieuwe concept midden in de stad hopen de ondernemers zowel lokale inwoners als toeristen aan te trekken. “We voegen een nieuwe dimensie toe aan het toerisme op Curaçao”, aldus Mitchell.

Mitchell, bekend van zijn lokale reisprogramma, wil zijn reiservaringen gebruiken om een divers aanbod te creëren voor zowel de lokale bevolking als toeristen. In de toekomst willen de ondernemers samen met andere geïnteresseerden verder bouwen aan de ontwikkeling van Pietermaai als bloeiend toeristisch product.

De volgende fase van het project, waarin samenwerking met andere investeerders centraal staat, wordt naar verwachting eind januari 2024 afgerond.