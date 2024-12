Algemeen Loket di Komunidat gesloten tussen 23 december en 3 januari Dick Drayer 17-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Loket di Komunidat van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening sluit tijdens de feestdagen tijdelijk de deuren. De vestiging in winkelcentrum Sambil is dicht vanaf maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari. In deze periode kunnen er geen diensten worden verleend.

Het Loket di Komunidat is een gezamenlijke overheidsbalie, gevestigd in winkelcentrum Sambil. Dit loket combineert de diensten van Kranshi (Burgerzaken) en het Loket di Pèrmit (vergunningloket). Burgers kunnen er terecht voor verschillende diensten, zoals het aanvragen van documenten en het verkrijgen van informatie over overheidsdiensten.

Voor de registratie van overlijdens kunnen mensen terecht bij Kranshi aan de Roodeweg 42. Vanaf maandag 6 januari 2025 hervat het Loket di Komunidat zijn normale dienstverlening.

20