Lokèt di Pèrmit schakelt over op digitaal met ‘e-CuraCase’ platform

WILLEMSTAD – Het Vergunningenloket van Curaçao, beter bekend als Lokèt di Pèrmit, heeft een nieuwe stap gezet richting digitalisering met de lancering van het ‘e-CuraCase’ systeem in juni 2023. Vanaf 1 november 2023 kunnen aanvragen voor overheidsdocumenten zoals de Verklaring Omtrent Gedrag en diverse economische vergunningen alleen nog maar digitaal ingediend worden, niet meer via e-mail.

Dit kan via de website loketdigital.gobiernu.cw. Voor persoonlijke documenten zoals paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen, alsmede voor afspraken met Domeinbeheer en voertuiginspecties, verwijst het loket naar respectievelijk sita.gobiernu.cw en sitaautokeuring.gobiernu.cw. Het loket onderstreept het gemak van de online service, die nu beschikbaar is vanuit huis of kantoor.

Het Lokèt di Pèrmit staat klaar om burgers te ondersteunen bij deze overgang naar online dienstverlening, met hulp via verschillende communicatiekanalen zoals een callcenter, WhatsApp, Instagram en Facebook. Voor evenementen, werkvergunningen en schooltransportkaarten blijft persoonlijke indiening op het kantoor aan Saliña 127 vereist.