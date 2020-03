Loket Toelatingsorganisatie dicht

Ben jij net voor de Coronacrisis aangekomen op Curaçao voor je stage en je gaat niet terug, dan kun je niet meer langs de Toelatingsorganisatie om je papieren in orde te maken. Ook toeristen die besluiten langer te blijven worden nu doorverwezen naar een emailadres.



Een beschikking, of stempel wordt niet meer afgegeven tot nader order. Het enige verzoek dat nu niet meer ingediend kan worden is het bewijs van definitief vertrek en terugkeer, omdat er geen vluchten meer gaan.