Lon Mutueel opnieuw voor rechter-commissaris

19 Gedeeld

Willemstad – Vandaag wordt opnieuw beoordeeld of Lon Mutueel vrij komt of vast blijft. In dat laatste geval opnieuw voor maximaal acht dagen. Volgens ochtendkrant Èxtra komt hij vrij.

De man die de eerste protesten op de Julianabrug begon kan volgens de krant als hij vrijkomt, meteen zijn diploma ophalen. Hij zou geslaagd zijn als onderwater lasser en zit op het Nilda Pinto SBO.

Lees ook: