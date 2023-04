Loting Goldcup vandaag: ‘we zijn favoriet tegen alle tegenstanders’

WILLEMSTAD – Vandaag is de loting voor de Gold Cup in Los Angeles. Ook Curaçao zit in de koker om de laatste voorrondes te spelen. Bondscoach Remko Bicentini is vol goede moed afgereisd naar Amerika.

Curaçao speelt op 16 juni de eerste wedstrijd in de voorrondes. Mocht het eiland die wedstrijd winnen, dan staat de finale play-off op 20 juni op de agenda. De Gold Cup vindt dit jaar plaats in Canada en de Verenigde Staten tussen 16 juni en 16 juli. In totaal doen er vijftien landen uit de CONCACAF mee.

Lift

Het Curaçaose voetbal zit volgens elfvoetbal.nl in de lift. Sinds de komst van Bicentini heeft het eiland reuzensprongen gemaakt op de FIFA wereldranglijst én heeft het zelfs een prijs gewonnen.

In 2017 kwalificeerde Curaçao zich voor het eerst voor de Gold Cup en sindsdien zijn ze steevast van de partij. “Het is een hele klus om ergens te komen. Zo was het heel bijzonder dat Curaçao in 2017 meedeed aan de Gold Cup. Nog moeilijker is het om op dat niveau te blijven. Dat is wat we willen en dat is wat we ook doen. Ik ga er dus vanuit dat we dit jaar ook gewoon meedoen.”

Groepsfase

Dit jaar is Curaçao niet direct geplaatst voor het eindtoernooi. Bicentini moet met zijn ploeg nog twee kwalificatiewedstrijden winnen om zich te plaatsen voor de groepsfase van het toernooi.

Curaçao kan in de eerste wedstrijd Guadeloupe, Sint Maarten, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Grenada of Puerto Rico loten. “Het maakt mij niet uit tegen wie we spelen. We moeten allemaal van ze kunnen winnen.”

De winnaar van dat duel kwalificeert zich voor de laatste play-offwedstrijden. Curaçao treft dan de winnaar van het duel tussen Frans-Guyana en een nog te loten tegenstander.

Winnen

“Met alle respect. Maar ook die moeten we winnen. Natuurlijk is het een Franse kolonie, dus zit het Europese voetbal er goed in bij dat team. Maar ik weet zeker dat ik met mijn jongens een maatje te groot ben.”

Bicentini maakt zich niet druk. “We zijn inmiddels zo veel gegroeid dat we tegen al deze tegenstanders de favoriet zijn. Ik heb er zin in om met de jongens weer aan de slag te gaan.”