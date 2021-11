Luchthaven Curaçao rondt eerste Safety & Security week af

2 Gedeeld

Het hele team van Curaçao Airport Partners was bij de oefeningen betrokken. Foto: CAP

WILLEMSTAD- Curaçao Airport Partners (CAP) heeft afgelopen week de eerste Safety & Security Anual week afgerond. Het is de bedoeling dat het evenement jaarlijks wordt gehouden. In het kader van de week van de veiligheid zijn diverse lezingen en trainingen gehouden. Daarnaast hebben er in teamverband diverse activiteiten plaatsgevonden.

Norman Gómez, algemeen directeur van de luchthaven, kijkt met tevredenheid terug op het verloop van de week. “Werkelijk iedereen was enthousiast en we mogen ook niet klagen over de aandacht van de pers”.

