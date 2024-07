Politie en Justitie Luchthaven Hato heeft speciale desk om valse documenten te onderzoeken Redactie 31-07-2024 - 2 minuten leestijd

Foto van Minister van Justitie Shalton hato

WILLEMSTAD – In het kader van het ‘Plan van aanpak Versterking Grenstoezicht’ heeft het Korps Politie Curaçao het project ‘Falsidesk’ op luchthaven Hato gelanceerd. Falsidesk is belast met het onderzoeken van documenten en documenten waarvan wordt vermoed dat ze vals zijn. Dit omvat niet alleen paspoorten, maar ook elk ander document dat moet worden geverifieerd als officieel uitgegeven.

De afdeling Falsidesk valt onder de Unit Vreemdelingentoezicht & Grensbewaking van het Korps Politie. Binnen deze afdeling werkt een expert van de KMar met certificering DOC 3, bijgestaan door lokale collega’s met een DOC 2 certificaat. Momenteel zijn er op Curaçao zeven immigratiecollega’s die de DOC 2 cursus succesvol hebben afgerond.

DOC 2 en DOC 3 zijn certificeringsniveaus binnen een specifiek trainingsprogramma voor documentcontrole, vooral gericht op het herkennen en verifiëren van valse documenten zoals paspoorten, visa, en andere identificatiepapieren.

DOC 2 is bedoeld voor medewerkers die regelmatig documenten moeten controleren, zoals immigratieofficieren, politieagenten, douanebeambten en andere handhavers. DOC 3 is bedoeld voor experts die zich specialiseren in documentcontrole en vaak in een leidinggevende of coördinerende rol opereren binnen hun organisatie.

Het Falsidesk-team bestaat uit speciaal getrainde personen die signalen van vervalsing in reisdocumenten kunnen herkennen. Ze gebruiken geavanceerde technologie en onderzoekstechnieken om de echtheid van paspoorten, visa en andere benodigde reisdocumenten te verifiëren. Dit omvat controles van de fysieke kenmerken van het document, zoals hologrammen, watermerken en inkt, maar ook een vergelijking met internationale databases om reisinformatie te verifiëren.

Voor reizigers biedt Falsidesk extra veiligheid door ervoor te zorgen dat de mensen die ons eiland binnenkomen legitieme documenten gebruiken. Voor de immigratieautoriteiten is Falsidesk een waardevol hulpmiddel om pogingen tot illegale reizen te voorkomen en op te sporen, waardoor onze grens wordt beschermd en de nationale veiligheid wordt gehandhaafd.

Daarnaast fungeert Falsidesk als een samenwerkingspunt tussen verschillende autoriteiten, waaronder politie, douane en internationale organisaties, om ervoor te zorgen dat de inspanningen gecoördineerd en effectief zijn. In 2025 is het de bedoeling dat Curaçao een persoon naar Nederland stuurt om deel te nemen aan de DOC 3 cursus, zodat Curaçao ook een lokale expert heeft.

