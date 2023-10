Luchthaven Sint-Maarten gesloten in afwachting van tropische storm Philippe

PHILIPSBURG — Het vliegveld van Sint-Maarten is gesloten vandaag in verband met het passeren van storm Philippe. Premier Silveria Jacobs heeft een dringende oproep gedaan aan alle bedrijven op Sint-Maarten om tijdelijk te sluiten in verband met de naderende tropische storm Philippe. Bewoners worden aangeraden thuis te blijven vanwege de verwachte hevige regenval en mogelijke overstromingen.

Volgens de Meteorologische Afdeling van St.-Maarten (MDS) bevond het centrum van tropische storm Philippe zich maandag om 17.00 uur op ongeveer 17,6 graden Noord en 61,5 graden West, wat overeenkomt met ongeveer 110 mijl ten oosten-zuidoosten van St.-Maarten. De storm beweegt met een snelheid van 7 mph (11 km/u) naar het noordwesten, met maximale aanhoudende windsnelheden van 85 km/u en hogere windstoten.

Op basis van de huidige modelresultaten wordt verwacht dat het dichtstbijzijnde punt van tropische storm Philippe bij Sint-Maarten zich dinsdagochtend ongeveer 60 mijl ten noordoosten zal bevinden.

Als voorzorgsmaatregel is de luchthaven tot nader order gesloten.

Bewoners wordt dringend aangeraden de updates van MDS en andere overheidsinstanties nauwlettend in de gaten te houden voor verdere instructies en informatie.