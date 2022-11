Luchthaven van Aruba heeft als eerste ter wereld het Green Globe certificaat 

ORANJESTAD – De Reina Beatrix luchthaven van Aruba is de eerste luchthaven ter wereld die het internationaal vermaarde Green Globe certificaat toegekend krijgt.

Green Globe is een van de meest vooraanstaande certificeringsprogramma’s voor de reissector waar het duurzame bedrijfsvoering betreft.

De Aruba Airport Authority heeft in 2021 een nieuwe visie en doelen gesteld, waarbij duurzaamheid het belangrijkste speerpunt vormt. Vervolgens heeft de luchtvaartorganisatie in 2022 een onafhankelijke duurzaamheidsaudit laten doen om in aanmerking te kunnen komen voor een Green Globe certificaat.

Birte Pelayo, de CEO van Green Globe is tevreden over de Arubaanse luchthaven, zo meldt Travelpro. “De Aruba Airport Authority heeft als druk toeristisch middelpunt met een hub-functie een benchmark gecreëerd voor de luchtvaart in het Caribisch gebied.”

Luchthavenbeheer kan volgens Pelayo, door innovaties op de luchthaven en een goed vluchtplan, een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van emissies. “En als essentiële vervoersinfrastructuur, zijn de economische en sociale bijdrages die luchthavens leveren van levensbelang voor economieën die afhankelijk zijn van het toerisme.”

Volgens Pelayo neemt de Aruba Airport Authority internationaal een belangrijke positie in en wordt dit extra onderstreept door de certificering. “Zeker nu het de eerste Green Globe gecertificeerde luchthaven ter wereld is en dus aan de internationale Green Globe standaarden voor een in de reissector opererend bedrijf voldoet. Dit is de hoogste certificering voor bedrijfsvoering en management die je als reisorganisatie kunt krijgen”, aldus Birte Pelayo.