Luchthavenbelasting per 1 januari omhoog

WILLEMSTAD – Hato verhoogt per 1 januari de luchthavenbelasting. Vlieg je naar Nederland dan ga je in plaats van 49 dollar 63 dollar betalen. Veertien dollar meer. De prijs wordt verrekend in je ticket.

Vlieg je naar Bonaire dan betaal je straks geen zeventien dollar, maar twintig. Aruba en Sint-Maarten kosten 38 dollar, dat is nu nog 33. Luchthaven Hato verhoogde begin dit jaar de prijzen al met tien procent. In principe gelden de nieuwe tarieven voor drie jaar, maar luchthavenbeheerder CAP mag tussendoor de tarieven verhogen met goedkeuring van toezichthouder BTP.

