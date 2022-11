Luchthavens Nederlands Caribische eilanden en Nederland gaan onderlinge connectiviteit verkennen

ORANJESTAD – De luchthavens van de Nederlands Caribische eilanden en Nederland gaan zich inzetten om de connectiviteit tussen eilanden te verbeteren door deze betaalbaarder, efficiënter en duurzamer te maken. Dat maakt de overkoepelende organisatie DCCA bekend

Die zijn bijeen op Aruba bij de eerste International Sustainable Air Transportation-evenement, A Flight to the Future, waar zij een Memorandom of Understanding tekenden.

Met de ondertekening tussen de zes Nederlands Caribische eilanden, Nederland, de zes luchthavens van Caribisch Nederland en de Nederlandse Vereniging van Luchthavens werd bij de start van het evenement vanmorgen een historische mijlpaal bereikt, aldus DCCA

Dit MOU stelt deze eilanden vooral in staat om betaalbare, efficiënte en duurzame luchtverbindingen tussen Curaçao, Aruba, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba te verkennen en tot stand te brengen en, meer specifiek, het gebruik van emissievrije gemotoriseerde vluchten om de bovengenoemde luchtconnectiviteit uit te voeren.

In totaal vijftien hoogwaardigheidsbekleders van de 6 eilandstaten en Nederland spraken hun commitment aan het memorandum uit en kwamen overeen een stuurgroep en actiegroep te vormen die werkten aan een Joint Business Plan hoe deze ambitie kan worden gerealiseerd. Dit businessplan wordt binnen zeven maanden na ondertekening van de MOU opgeleverd.