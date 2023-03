Luchtvaartbranche wil via kort geding verplichte vluchtkortingen op Schiphol voorkomen

GENÈVE – De luchtvaartbranche spant een kort geding aan tegen de overheid vanwege de voorgenomen krimp van Schiphol. Onder meer KLM, Transavia, TUI en Corendon willen dat de krimp naar 460 duizend vluchten per jaar van tafel gaat.

Schiphol Airport is al beperkt tot 500 duizend vluchten per jaar. Het besluit van de regering naar 460 duizend zou die overeenkomst verbreken, zegt ook de International Air Transport Association IATA, die in een tweede geding ook procedeert tegen de Nederlandse Staat.

IATA en de wereldwijde luchtvaartbranche, waaronder behalve de genoemde luchtvaartmaatschappijen ook KLM-partner Delta Air Lines en de Britse budgetluchtvaartmaatschappij EasyJet, vindt dat de krimp in strijd is met nationale, Europese en internationale regelgeving. Ook heeft de overheid volgens de maatschappijen geen alternatieven onderzocht.

Ook gaat het volgens IATA voorbij aan het Verdrag van Chicago, een bindend internationaal verdrag waarbij Nederland partij is. Daarin staan onder andere bepalingen voor de evenwichtige aanpak van vliegtuiglawaai.

De belangrijkste vereisten van de Europese regels en de evenwichtige aanpak zijn dat betrokken partijen moeten overleggen. Het gebruik van vluchtkortingen geldt alleen als laatste redmiddel.

Er wordt niet ingegaan op de noodzaak om de economische schade aan de luchtvaartindustrie in Nederland te herstellen. Pre-pandemie ondersteunde de luchtvaart ongeveer 330.000 banen en 30 miljard dollar aan economische activiteit in Nederland.

KLM Groep

De KLM Groep, waar ook Transavia, Martinair en KLM Cityhopper, is goed voor zestig procent van de luchtvaart vanaf Schiphol. “Wij omarmen de doelstellingen voor minder geluid en CO2”, zegt topvrouw Marjan Rintel van KLM tegen het ANP.

“Daarom investeren we miljarden in vlootvernieuwing en de inkoop van duurzame luchtvaartbrandstof. Uiteindelijk geeft dat meer resultaat op het gebied van geluid en klimaat, terwijl het netwerk van 170 bestemmingen wereldwijd in stand kan worden gehouden”, aldus Rintel.

“Bij de overheid vinden we helaas geen gehoor. Dat is de reden dat we ons gedwongen zien de stap naar de rechter zetten.”

IATA

“Nederland belemmert zijn economie door connectiviteit te vernietigen. En het doet dit in strijd met het EU-recht en zijn internationale verplichtingen. De banenvernietigende vijandige benadering van de luchtvaart waarvoor de Nederlandse regering heeft gekozen, is een totaal onevenredige reactie op het beheersen van lawaai“, aldus Willie Walsh, directeur-generaal van IATA.

“De regering heeft zelfs geweigerd zinvolle raadplegingen te houden en heeft vluchtreducties tot doel gemaakt, in plaats van samen te werken met de industrie om de doelstellingen voor geluids- en emissiereductie te halen en tegelijkertijd de werkgelegenheid te herstellen en de post-pandemische economie nieuw leven in te blazen. Het gevaarlijke precedent dat deze illegale aanpak schept liet geen andere keuze dan hen voor de rechtbank te dagen.”

Stille vliegtuigen

De luchtvaartindustrie zegt voortdurend stillere vliegtuigen in te zetten, waardoor het geluidsniveau de afgelopen tien jaar met de helft is gedaald. De investering in een nieuwe vloot speelt ook een belangrijke rol bij het nakomen van de toezegging van de luchtvaartindustrie om haar CO2-emissies tegen 2050 terug te brengen tot netto nul.

Het robuuste plan van de industrie voor het verminderen van CO2 omvat naar eigen zeggen de invoering van Sustainable Aviation Fuels, waarvan luchtvaartmaatschappijen die in en naar Nederland opereren tot de belangrijkste gebruikers behoren.