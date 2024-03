Luchtverkeersleiders CuraÃ§ao praten over cyberveiligheidÂ 

Luchtvaart & Reizen Luchtverkeersleiders Curaçao praten over cyberveiligheid Redactie 2024-03-12 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In het licht van de toenemende dreiging van cyberaanvallen werd afgelopen vrijdag door de Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider (DC-ANSP) een seminar georganiseerd over cyberveiligheid binnen de luchtvaartsector.

Dit evenement vond plaats in het Renaissance Wind Creek Resort en werd voor het eerst in drie jaar weer gehouden. Volgens de organisatoren trok het seminar aandacht vanwege het cruciale belang van digitale beveiliging voor de luchtverkeersleiding en de bredere luchtvaartindustrie.

De algemeen directeur van DC-ANSP, Micilia Albertus-Verboom, benadrukte bij de opening de ernst van de risico’s die cyberaanvallen vormen voor de al kwetsbare luchtvaartsector, waarbij de implicaties verder reiken dan alleen financiële schade – het betreft de veiligheid van mensenlevens. De overheid zegt een strategie te ontwikkelen om Curaçao beter te wapenen tegen dergelijke aanvallen, inclusief de vorming van gedegen wetgeving.

Keynote spreker John Sileo deelde zijn persoonlijke ervaringen met datadiefstal en benadrukte het belang van bewustwording rondom cyberveiligheid op individueel niveau binnen organisaties. De lezingen die volgden, waaronder die van experts van Fox-IT, IATA, en de Amerikaanse FAA, vulden Sileo’s oproep aan door te onderstrepen hoe cruciaal snelle detectie en reactie op cyberaanvallen zijn voor de veiligheid in de luchtvaart.

De sprekers waren unaniem in hun boodschap dat volledige beveiliging tegen cyberaanvallen een illusie is en dat een proactieve houding en gedegen crisismanagement essentieel zijn. De afsluitende paneldiscussie bood verdere inzichten en concrete voorbeelden die de urgentie en complexiteit van cyberveiligheid in de luchtvaart onderstrepen.

Het seminar, dat werd bijgewoond door ongeveer 100 deelnemers uit Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint-Maarten, en Nederland, evenals sprekers uit Canada, Nederland, en de VS, was volgens de organisatoren een succesvolle bijeenkomst die de noodzaak van voortdurende aandacht voor cyberveiligheid in de luchtvaartindustrie bevestigde.