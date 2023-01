Luis Guisti lijkt weg te zijn bij overnamekandidaat Isla-raffinaderij

WILLEMSTAD – De Venezolaans-Amerikaanse topman Luis Giusti lijkt weg te zijn bij Caribbean Petroleum Refinery. Dat meldt ochtendkrant Vigilante. Hij verschijnt niet meer in het register van de Kamer van Koophandel.

Guisti was het gezicht van Caribbean Petroleum Refinery waarmee RdK onderhandelt voor de overname van de raffinaderij. Hij heeft verschillende topfuncties bekleed binnen de petroleumindustrie. Zo was hij president van de Venezolaanse staatsmaatschappij PdVSA en bestuurder van de Amerikaanse dochtermaatschappij Citgo.

Caribbean Petroleum Refinery is in onderhandeling met RdK voor de exploitatie van de Isla-raffinaderij en olieterminal Bullenbaai. Op dit moment exploiteert het consortium elf tanks op leasebasis voor een bedrag van 2,1 miljoen gulden. Dat is omgerekend 32 cent per vat olie in relatie tot de totale overslagcapaciteit op Bullenbaai.