Lunchen met de Koning: “Ik zat zowat bij hem op schoot”

De feestelijke koningslunch van het tienjarige jubileum van Koning Willem-Alexander werd afgelopen woensdag opgeluisterd met vier Caribische inwoners. De in 1967 geboren Curaçaose Maya Mathias was een van de honderd uitgenodigde gasten.

De lunch was in huis Den Bosch, de residentie van de Koning, met tien ronde tafels in een prachtige zaal. Een drie gangen-lunch, waarbij de koning bij een van deze gangen naast Mathias zat. “Ik zat zowat bij hem op schoot.”

Feestje

Een bijzondere gebeurtenis voor Mathias. “Zowel de Koning, Koningin en prinses Beatrix als het hele team die alles regelde, hadden ontzettend hun best gedaan om er een onvergetelijke ervaring van te maken”, vertelt Mathias. “Ze maakten er een feestje van om ons in het zonnetje te zetten.”

En dat vond plaatst op meerder plekken en plaatsen. “De dag begon om half elf op het werkpaleis Noordeinde in het staldepartement met heerlijke koekjes. Waarna we een rondleiding kregen in paleis Huis Den Bosch van een kunsthistorica”, zegt Mathias. “We zagen allemaal verschillende ruimtes met overal andere lekkernijen. Zo zag ik de Japanse en Chinese Kamer als ook een kamer waarin allerlei foto’s van de familie hing. Ik had het idee dat je bijna in hun huiskamer zat.”

Spannend

“Het was spannend. Lunchen met de koninklijke familie doe je niet iedere dag. Dat had volgens mij iedereen.” Wat het volgens Mathias ook spannend maakte, was dat zij verder niemand van de lunchaanwezigen kende.

“Iedereen was heel warm en hartelijk. Het was daarnaast ook een divers publiek. De jongste van 22 en de oudste was 86 jaar. Er was ook een leuke mix tussen man en vrouw en etnisch divers. Wat opviel, volgens Mathias was dat iedereen belangeloos iets deed voor de eigen samenleving.”

Lunch

“De lunch zelf vond in de allermooiste zaal plaats. Het was heel knus. Zo’n twintig lakeien deden de bediening. Dat vond ik heel bijzonder.” Over het eten zelf was ook goed nagedacht.

“De avocado die in het oproepfilmpje van de Koning stond, was ook werkelijk de eerste gang. De tweede gang was heel Nederlands met asperges uit eigen grond en de derde gang was weer meer Caribisch. Er zat veel zorg in de samenstelling van de lunch.”

Bijzondere tafelgast

Tijdens de lunch wisselde de koninklijke familie elke gang van tafel, waardoor Mathias één gang naast de Koning zat. “Ik werd er wel zenuwachtig van. Ik had niet verwacht dat ik naast hem zou zitten. Door de ronde tafels zat je dicht op elkaar. Het was heel bijzonder.”

Doordat Koning Willem-Alexander bij Mathias aan tafel zat, kon ze ook met hem praten. “We hadden het over zijn bezoek aan de Cariben afgelopen februari en hoe zijn dochter, Prinses Amalia, het ervaarde. Hij vertelde dat hij de Cariben met veel plezier bezoekt en dat zijn dochter had genoten, ook al was het soms zwaar voor haar”, zegt Mathias. “Bij alle onderwerpen aan tafel, zowel over stikstof, landbouw als ouderenzorg, haakte hij aan. Hij was geïnteresseerd in ons.”

Vervoer

Om bij de lunch aanwezig te zijn, moest iedereen voor eigen vervoer zorgen. Voor de vier gasten van de eilanden betekende dat het vliegtuig voor eigen kosten. “Dat vind ik jammer. De meeste van ons worden gekozen vanwege vrijwilligerswerk of kleine stichtingen. Wij hebben geen groot inkomen. Er zit wel een verschil of je uit Nederland komt of een vliegtuig uit Saba moet pakken. Het kost ons gewoon veel meer moeite en geld.”

“Ik had dit aangegeven bij het organiserende team. Zij snapten het dilemma en belden mij nog persoonlijk op, maar konden er verder niks aan doen. Ik vroeg KLM voor sponsering, maar die wilden dat niet doen. Uiteindelijk is het sowieso de moeite waard om te komen, dus ik kwam. Mijn man zei heel lief: dit is een once-in-a-lifetime evenement. Ga en geniet ervan.”

Mathias heeft over de ticketkosten niet met de koning gepraat. “Ik vind dat niet gepast.”

Selectie

Om bij de lunch aanwezig te zijn, werd Mathias als een van de honderd, geplukt uit negenduizend aanmeldingen. Na de eerste selectie werden er 600 verder onderzocht en motivatiebrieven gelezen. “Die selectie gaat buiten de Koning om, dat heb ik hem nog gevraagd”, zegt Mathias.

“Ik ben gevraagd voor mijn werk voor de Green Kidz Foundation die ik met een partner acht jaar geleden oprichtte. We maken hier lesmateriaal voor basisscholen, middelbare scholen, docenten en ouders over allerlei groene onderwerpen die permanent kosteloos beschikbaar is.”

Naast Marthias waren ook Denice Bezemer Hoyer uit Curaçao, Alita Sing uit Sint-Maarten en Artie de Vries en Ryan Martha, beide uit Bonaire aanwezig.