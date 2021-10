Maal: ontwikkeling Oostpunt biedt juist ruimte aan natuur en milieu

2 Gedeeld

Foto boven: Dick Drayer

Foto onder: Bea Moedt

WILLEMSTAD – Partijen die tegen de economische ontwikkeling van Oostpunt zijn, moeten beseffen dat er drie vonnissen zijn, die alle drie het belang van de ontwikkeling van delen van Oostpunt onderstrepen voor Curaçao. Dat zegt Willy Maal, woordvoerder namens de erven Maal die eigenaren zijn van het gebied in het Oosten van Curaçao.

Die partijen zijn Amigu di Tera, Fundashon Pro Munumento, Curaçao Footprint Foundation, Fundashon Defensa Ambiental, Green Force en Carmabi. Afgelopen week stonden deze partijen opnieuw voor de rechter om de herziening van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) uit 2016 van tafel te krijgen. Een conflict dus, tussen natuurorganisaties en overheid, waar de erven van Maal als belanghebbende toeschouwer langs de lijn staan.

Herziening EOP

In de afgelopen twintig jaar zijn er volgens Maal verschillende commissies geweest, die in opdracht van de Overheid zelf, advies uitbrachten over de wenselijkheid van de ontwikkeling van Oostpunt.

In 2010 stemden achttien van de 21 leden van de Eilandsraad voor de ontwikkeling van Oostpunt. Aan de hand van een Vaststellingovereenkomst zou door internationaal erkende deskundigen daadwerkelijk en ter plaatse veldobservaties worden gedaan om voorschriften en bepalingen te definiëren voor een verantwoordelijke ontwikkeling van Oostpunt.

Iets dat volgens Maal voorheen niet het geval was. “In het kader van het in 1995 afgekondigde Eilandelijke Ontwikkelingsplan is er nooit enig onderzoek op Oostpunt gedaan. “Noch vooraf, noch gedurende, noch bij de her-evaluatie van het EOP van 1995.”

“Ook door Carmabi is in het kader van de voorbereiding van het EOP, nooit een poot gezet op Oostpunt”, aldus Maal, die de rechter eraan herinnert dat in 2016 de Staten van Curaçao kozen voor de ontwikkeling van Oostpunt door met twintig van de 21 stemmen de Landsverordening Oostpunt aan te nemen.

Maal wil ook niet dat Oostpunt dagelijks verder verwoest wordt door illegale vuilstort, autostropen, criminele activiteiten, zoals drugssmokkel, illegale afgravingen, mensensmokkel en moorden. “Dit kan door ontwikkeling en menselijke presentie en bebouwing worden vermeden”, aldus Maal. De herziening van het EOP maakt dit mogelijk.

Maal wil dat op Oostpunt landbouw, woningbouw, toerisme, recreatie, conservering, economische ontwikkeling en milieubescherming hand in hand gaan in het voordeel van de bevolking. “Ik wil dat landbouw en veeteelt weer op grote schaal kunnen worden bedreven, waardoor Curaçao zelfvoorzienend kan worden door lokale productie. Ik wil niet dat het weer tot schadeclaims moet komen, die weer door anderen dan Carmabi en Amigoe di Tera zullen moeten betaald worden.”

Zorgen

De verschillende natuur- en milieuorganisaties, zoals de net genoemde, maken zich zorgen omdat het ontwikkelen van delen van de gebieden gevolgen zou kunnen hebben voor de tot nu toe vrijwel onaangetaste flora en fauna.

De organisaties menen dat het oordeel van het Hof ‘onjuist was’ en dat de totstandkoming van de landsverordening in 2016 procedureel niet in orde was.

Zij menen dat hen het recht is ontnomen hun bezwaren tegen de herziening van het EOP in een eerder stadium te effectueren. Het ontwerp zou destijds in rap tempo door de betreffende minister naar de Staten zijn gebracht ter vaststelling’, waardoor het Hof zich voor een voldongen feit zag geplaatst. De wet was wet.

Koraal

Volgens Maal zijn de uitlatingen van Carmabi in de pers en in de talloze juridische procedures allen geënt op het standpunt dat ontwikkeling van Oostpunt onherroepelijk zal leiden tot vernietiging van het koraal aldaar.

Maar, zo heeft Carmabi volgens Maal eerder zelf ook gesteld: ontwikkeling aan de kustlijn is zeker mogelijk op een duurzame en verantwoorde wijze zolang er regels worden gesteld en nageleefd.

“De Landsverordening draagt aan dit laatste juist bij”, zegt Maal. “Iets dat Carmabi kennelijk weigert in te zien. De Landsverordening is namelijk juist een van de toetsingskaders bij toekomstige vergunningverlening, en wel een toetsingskader waar milieu en natuur een zeer prominente plek heeft, zoals dat nergens anders op het eiland heeft te gelden”, aldus Maal.



De eigenaar van Oostpunt verwijt de natuurorganisatie zijn land te willen kopen om het zelf tot ontwikkeling te brengen met eigen investeerders. “Who are they fooling!?!?”, zegt Maal.