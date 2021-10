Maandag drukke dag voor de ambulance in het verkeer

15 Gedeeld

Foto’s – Èxtra

WILLEMSTAD – Het was een drukke dag voor de ambulance gisteren. Op de Pater Eeuwensweg viel één gewonde nadat een automobilist plotseling moest remmen voor een chauffeur die slordig reed voor hem. De auto achter de remmende chauffeur knalde daardoor bovenop hem.

Een motorrijder raakte gisteren gewond toen hij op de Kaya Merida in Muizenberg werd aangereden door een auto. Die wilde afslaan en zag de motorrijder over het hoofd. En een fietser moest naar het ziekenhuis nadat hij bij het oversteken op de Garipitoweg was aangereden door een automobilist.

