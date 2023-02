Maandagvlucht van TUI na drie dagen pas terug naar Amsterdam vanwege pech

WILLEMSTAD – De TUI-vlucht OR365 van afgelopen maandag, die van Curaçao via Bonaire naar Amsterdam zou vliegen, is uiteindelijk gisteren pas vertrokken. De Boeing 787, een Dreamliner had problemen met de luchtverversingsinstallatie.

De luchtvaartmaatschappij boekte waar mogelijk reizigers om op een andere vlucht en bracht hen zo veel mogelijk onder in hotelkamers.

Voor een groep van zeventig vakantiegangers, voor wie Curaçao een tussenstop was op weg naar Bonaire is een charter gehuurd van Air Century. Zij moesten nog aan hun vakantie beginnen.

Het onderdeel voor de luchtverversingsinstallatie werd dinsdag ingevlogen, maar bood geen soelaas. Woensdag is een vervolgunit van de installatie ingevlogen, die het probleem wel verhielp, waardoor de tweehonderd passagiers die nog niet weg konden uiteindelijk naar Amsterdam zijn gebracht.